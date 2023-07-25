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Общество

ЗАГС онлайн: пять причин для регистрации брака через Госуслуги

26.07.2023 16:56|ПсковКомментариев: 0

Лето — традиционно сезон свадеб. И даже если предложение руки и сердца вам поступило далеко от дома, заявление на регистрацию брака можно подать в тот же день. Теперь вместе посещать для этого регистрирующий орган не нужно. Благодаря тому, что эта услуга, как и многие другие, переведена в электронный формат на портале «Госуслуги», провести подачу заявления в ЗАГС можно дистанционно - из любой точки мира, где есть Интернет.

Мы разобрались в этапах и особенностях этой процедуры. А также нашли пять причин, чтобы подавать заявление онлайн.

 

Чтобы подать заявление, не нужно ходить в ЗАГС

Обращение можно направить с аккаунта одного из будущих супругов. Однако необходимо, чтобы у каждого из будущих супругов был подтвержденный аккаунт на портале, поскольку оба должны подтвердить свое намерение.

Подать заявление может как жених, так и невеста. Вторая половинка получит оповещение об этом в своем личном кабинете. Только после того как система получила оба согласия, она направляет заявление граждан в ЗАГС.

Через Госуслуги вы только подаете заявление на вступление в брак. Сама регистрация проводится органом ЗАГС. Заключить брак онлайн невозможно.

Процедура оформления заявки не займет много времени

Алгоритм отправки заявления в ЗАГС через Госуслуги достаточно простой и понятный.

Можно выбрать любую свободную дату для регистрации, не выходя из дома

По закону заявление на регистрацию отношений подается не менее, чем за месяц до бракосочетания. Но пара может выбрать любую свободную дату — даже через несколько месяцев.

Есть обстоятельства, при которых расписаться можно раньше, чем через месяц. Такие обстоятельства: беременность будущей супруги, рождение ребенка, угроза жизни и здоровья одного из будущих супругов. Но в этом случае регистрация брака на Госуслугах не будет актуальной, нужно обращаться в ЗАГС.

Госпошлину можно оплатить онлайн и со скидкой

Если подавать заявление в ЗАГС через Госуслуги, система дает скидку 30%.Оплата принимается с карт, электронных кошельков или счета мобильного.

В любой момент можно отозвать заявление, если вы передумали регистрировать брак

Отменить действие можно в личном кабинете, найдя в нем поданное заявление. Также можно обратиться в ЗАГС, где планировалось проведение регистрации, и написать заявление.

Алгоритм подачи заявление в ЗАГС через Госуслуги:

В разделе «Семья» находим вкладку «Регистрация брака». После ознакомления с расположенной там информацией можно нажимать кнопку «Начать».

Прежде чем перейти к заявлению, система попросит ответить на некоторые уточняющие вопросы: состоял ли заявитель ранее в браке, как пара желает зарегистрировать отношения, в простой или торжественной обстановке.

Затем система укажет, что нужно для приема заявления. Если одна из сторон ранее состояла в браке, нужно свидетельство о разводе. Также указывается необходимость оплаты госпошлины.

После этого система покажет на экране данные заявителя, его телефон, электронную почту — все это нужно подтвердить.

Затем заявителю нужно ответить на вопрос, какую фамилию будет носить заявитель после оформления отношений. Можно остаться при своей, выбрать фамилию второй половины или сделать себе двойную фамилию.

Далее заявитель указывает СНИЛС второго будущего супруга и адрес его электронной почты. Это нужно, чтобы система отправила ему запрос на подтверждение намерения вступить в брак.

Следующий шаг — выбор ЗАГСа, где будет проводиться регистрация брака. Для этого заявитель указывает город, система открывает карту региона, где можно выбрать любой ЗАГС.

Затем откроется форма выбора месяца бракосочетания, можно выбрать удобную дату в течение семи месяцев, начиная со следующего месяца. Открывается календарь с указанием свободных дат, выбираете число и время регистрации, бронируете место.

После этого система направит второму будущему супругу запрос на подтверждение действия. Информация появится у него в личном кабинете, уведомление придет также на указанную заявителем электронную почту.

Когда уже совместное заявление окончательно подано, система попросит заплатить госпошлину за регистрацию брака.

Подача заявления первым супругом, его подтверждение вторым и оплата госпошлины должны случиться в течение 24 часов.

После оплаты госпошлины в личном кабинете появится информация о том, что заявление в ЗАГС через Госуслуги принято. Это означает, что факт бронирования даты подтвержден. В обозначенное первичным заявителем время пару будут ждать на регистрацию брака. Предварительно можно позвонить в ЗАГС для уточнения информации.

Псковичи Елена и Денис, поженились в июле этого года.

«Мы подавали заявление через Госуслуги по совету знакомой, она тоже подавала заявление онлайн. Это удобно, потому что никуда не надо идти, нести документы. На сайте все интуитивно понятно и удобно. Мы зашли на Госуслуги, быстро нашли вкладку "Семья". Система спросила нас, какую регистрацию мы хотим - торжественную или обычную. Мы выбрали обычную, поскольку нам хотелось определённую дату летом. Заявление мы подавали очень заранее — еще в октябре. Там же, на Госуслугах, оплатили пошлину – это была какая-то символическую сумма 200-300 рублей. По времени все это заняло буквально минут 10. После того, как я заполнила заявление, Денису пришло приглашение. Он ответил на него через свой аккаунт. Через определённое время нам позвонили из ЗАГСа, и сообщили, что мы зарегистрированы. Мы могли отследить в нашем аккаунте статус заявления: принято, зарегистрировано… После регистрации брака наше заявление на Госуслугах автоматически обновилось на сообщение о том, что наш брак зарегистрирован», - рассказала Елена. 

Светлана Синцова

Теги: #регион60 #Госуслуги #семья #загс
Источник: Псковская Лента Новостей
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