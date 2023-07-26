Общество

Великолукский медицинский колледж вошел топ-500 лучших по России

Великолукский медицинский колледж вошел в 500 лучших школ и колледжей России в рамках всероссийского интеллектуального турнира «Лига знаний: школы и колледжи». Такое решение приняли министерство просвещения Российской Федерации и российское общество «Знание». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Колледжу вручили сертификат и безвозмездный доступ к электронным продуктам АО «Издательство "Просвещение"» к электронным формам учебников по семи предметам.

«Этот грант будет служить дальнейшему личностному и профессиональному развитию студентов-медиков», - добавили в комитете.