Общество

Большинство нарушений потребительских прав псковичей отмечено в сфере розничной торговли

1755 обращений, из них 543 в письменной форме и 1212 в устной (на личном приеме, проводимом специалистами службы) поступило в управление Роспотребнадзора по Псковской области по вопросам защиты прав потребителей в первом полугодии 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Структура поступивших обращений на нарушения прав потребителей выглядит следующим образом:

в сфере розничной торговли – 66,7%, при этом почти 20% от их числа относится к вопросам дистанционной торговли;

обращения по вопросам бытового обслуживания населения – 9,9%,

услуги ЖКХ – 4,2%,

обращения в сфере услуг связи – 3,6%,

о деятельности на финансовом рынке – 2,2%,

транспортных услуг – 1,5%,

медицинских услуг – 1,7%,

в сфере туризма – 0,8%,

на иные виды деятельности пришлось 9,4% от всех обращений.

По итогам рассмотрения обращений граждан в суд подали 18 исков в защиту прав конкретных потребителей. На сегодняшний день рассмотрено 11 гражданских дел по таким искам и все они удовлетворены судом. Присуждено денежных средств в пользу потребителей 1 843 900 рублей, в том числе компенсация морального вреда составила 60 500 рублей.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области также консультировали граждан и по телефонам в рамках проводимых горячих линий. Таким способом проконсультировали 1325 человек по вопросам в сфере защиты прав потребителей.

В случае возникновения вопросов, связанной с защитой ваших потребительских прав, можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Псковской области: