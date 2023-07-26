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Общество

Сергей Вострецов: По вопросу начисления зарплат в России нас слышит только президент

27.07.2023 19:50|ПсковКомментариев: 1

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам дал поручение своевременно индексировать зарплаты бюджетников. Такое решение прокомментировал депутат 6 и 7 созывов Госдумы, политик, председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

«Такое ощущение, что в стране работает один Президент. А где правительство и министры? В Трудовом кодексе РФ чётко прописано, что заработная плата должна индексироваться ежегодно с учетом уровня инфляции. Но многие десятилетия эта норма не соблюдается. Почему президент должен думать о том, чтобы премия в системе заработной платы была не более 20%, а никак сейчас 70-60%, что позволяет нерадивому работодателю манипулировать работником? И тот, чтобы не лишиться большей части заработной платы, просто молчит об отсутствии индексации или плохих условиях труда», – рассказал Сергей Вострецов.

Он добавил, что сегодня система начисления зарплат в России «равносильна кабале, в которую работодатели, как государственные, так и частные, загнали людей труда».

Никогда не наступит справедливость и гармония в обществе, пока эта порочная система не будет разрушена. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ уже больше десяти лет бьётся за изменение порядка начисления и формирования заработной платы, но пока похоже нас слышит эпизодически только Президент. Который, время от времени, учитывая его занятость, все- таки дает пинка правительству. Будем надеяться, что СВО закончится победой России и после этого в стране все- таки займутся в плотную не только возрождениям промышленности, но и благосостоянием трудящихся. Не должен один и тот же труд, в зависимости от региона или прихоти хозяина, оплачиваться в разы меньше или больше»,- заявил Сергей Вострецов.

По его мнению, правила формирования оплаты труда должны быть четко и ясно закреплены законом и зависеть только от объёма работы и профессионализма работника

Теги: #зарплата #президент #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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