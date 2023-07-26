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Общество

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко

28.07.2023 08:03|ПсковКомментариев: 0

Актер Андрей Бабенко, известный по своим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны», скончался в возрасте 47 лет, сообщает «Кино-театр.ру».

Андрей Бабенко

Фото: «Кинопоиск»

По данным портала, актер ушел из жизни 24 июля. Причина его смерти не уточняется.

С 1997 по 2004 год Андрей Бабенко работал в Мурманском областном драматическом театре. Позже он переехал в Санкт-Петербург, где продолжал свою актерскую карьеру. Он снялся в таких популярных сериалах, как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны» и «Высокие ставки», исполнив эпизодические роли.

Теги: #кино #актер
Источник: Псковская Лента Новостей
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