Общество

Парапланеристы десантируются на реку Великую в Пскове 30 июля

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России, пройдет в Пскове 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

По традиции в нем примут участие руководство и сотрудники дивизиона пограничных сторожевых катеров пограничного управления, представители правительства Псковской области и ветераны.

В 11.00 на набережной Флотской Славы реки Великой в рамках мероприятия состоится праздничный митинг, посвященный Дню ВМФ, возложение цветов к мемориальному комплексу псковичам-флотоводцам, показательные выступления парапланеристов по десантированию на воду, концерт с участием творческих коллективов Псковской области, а также торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона управления.