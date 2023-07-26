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Общество

Парапланеристы десантируются на реку Великую в Пскове 30 июля

28.07.2023 11:40|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России, пройдет в Пскове 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

По традиции в нем примут участие руководство и сотрудники дивизиона пограничных сторожевых катеров пограничного управления, представители правительства Псковской области и ветераны.

В 11.00 на набережной Флотской Славы реки Великой в рамках мероприятия состоится праздничный митинг, посвященный Дню ВМФ, возложение цветов к мемориальному комплексу псковичам-флотоводцам, показательные выступления парапланеристов по десантированию на воду, концерт с участием творческих коллективов Псковской области, а также торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона управления.

Теги: #псков #река Великая #ВМФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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