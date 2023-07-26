Волки, местные жители и рысь: выявлено самое оживленное место Полистовья

Самое оживленное место Полистовья выявили на территории охранной зоны Полистовского заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе природоохранной зоны.
Фото здесь и далее: Полистовский заповедник
В течение всего одного месяца фотоловушка зафиксировала на этом месте: волков, медведя, лося, косулю, енотовидную собаку, рысь, лисицу, местных жителей и научных сотрудников заповедника
На фотографиях, сделанных на фотоловушку заповедника, видны даты и время, когда были сделаны снимки. Косуля и местные жительницы прошли мимо фотоловушки в один день, а медведь побывал там спустя всего два дня.
Фотоловушка установлена в окрестностях деревни Гоголево Локнянского района.
Посещать территорию охранной зоны заповедника можно без получения особого разрешения и без сопровождения сотрудника заповедника, в отличии от собственно заповедного ядра, добавили в Полистовском заповеднике.