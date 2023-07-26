Общество

Волки, местные жители и рысь: выявлено самое оживленное место Полистовья

Самое оживленное место Полистовья выявили на территории охранной зоны Полистовского заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе природоохранной зоны.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

В течение всего одного месяца фотоловушка зафиксировала на этом месте: волков, медведя, лося, косулю, енотовидную собаку, рысь, лисицу, местных жителей и научных сотрудников заповедника

На фотографиях, сделанных на фотоловушку заповедника, видны даты и время, когда были сделаны снимки. Косуля и местные жительницы прошли мимо фотоловушки в один день, а медведь побывал там спустя всего два дня.

«Встречи людей с дикими животными на территории заповедника и его охранной зоны довольно редки, все дикие звери при приближении человека стараются остаться незамеченными. Однако в период брачных сезонов, а также находясь в дикой природе в одиночестве все же следует соблюдать осторожность», - уточнили в заповеднике.

Фотоловушка установлена в окрестностях деревни Гоголево Локнянского района.

Посещать территорию охранной зоны заповедника можно без получения особого разрешения и без сопровождения сотрудника заповедника, в отличии от собственно заповедного ядра, добавили в Полистовском заповеднике.