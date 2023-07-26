Общество

Торговый комплекс «ПИК60» в Пскове разыграет телевизор и годовой абонемент в аквапарк

Торговый комплекс «ПИК60» устроит большой праздник для покупателей с розыгрышем призов и подарков 30 июля в честь своего 15-летия. Главные призы розыгрыша — телевизор LED от DNS и годовой абонемент в аквапарк «Акваполис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

«В программе: яркая концертная программа, розыгрыш призов и подарков, пенная дискотека и краски-шоу», – рассказали организаторы.

Билет для участия в розыгрыше можно получить в подарок во всех магазинах торгового комплекса «ПИК60». Для этого нужно сделать покупку на сумму от тысячи рублей.