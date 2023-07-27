Общество

Детский фонд организовал психологический тренинг для семей вынужденных переселенцев в Пскове

Псковское областное отделение Российского детского фонда организовало групповой психологический тренинг для семей вынужденных переселенцев на базе креативного пространства «Лофт» 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Психолог Елена Червонова провела для участников проекта Детского фонда «Чужих детей не бывает» тренинг на тему «Поиск ресурсов с помощью психологического метода «Песочная терапия». Семьи учились использовать новый для многих метод для проектирования позитивного настроя и личных планов, поиска ресурсов при реализации намеченных планов и построения пути к своим целям.

«Взрослые и дети с большим удовольствием создавали свои миры, размышляли над своими возможностями, творчески подходя к поиску источников внутренних сил», - рассказали организаторы.

После психологического тренинга в офисе Детского фонда семьи смогли выбрать вещи для детей, получили гигиенические и продуктовые наборы, а также сладкие наборы.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Чужих детей не бывает» при поддержке Фонда Президентских грантов. Проект призван помочь семьям вынужденных переселенцев, переехавших в Псковскую область, адаптироваться и интегрироваться в местное сообщество. В рамках проекта семьи с детьми регулярно получают вещевую, продуктовую, гигиеническую помощь, участвуют в мероприятиях, которые оказывают поддержку в адаптации и интеграции, а также позволяют снять социальное напряжение и тревожные переживания и эмоции.