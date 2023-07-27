Общество

Расписание поезда Оредеж - Дно изменится 31 июля

Расписание поезда № 6953 Оредеж - Дно изменится 31 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В связи с необходимостью предоставления окон на участке Санкт-Петербург (Витебский) - Оредеж – Дно 31 июля изменяется расписание поезда № 6953: Оредеж отправление в 18.00, Заклинье 18.17-18.18, Батецкая 18.32-18.33, Бахарево 18.48-18.49, Передольская 19.04-19.23, Кчеры 19.38-19.39, Уторгош 19.51-19.52, Сольцы 20.11-20.12, Куклино 20.27-20.28, Леменка 20.43-20.44, Гачки 21.00-21.01, о.п. 241 21.10-21.11. Пприбытие в Дно назначено на 21.22.

Для удобства обслуживания пассажиров предусмотрена пересадка с поезда № 6475 (Санкт-Петербург - Оредеж) на поезд № 6953 (Оредеж - Дно).