Общество

Почти 60 псковичей стали первыми пассажирами авиарейса в Минск

58 жителей региона стали первыми пассажирами авиарейса Псков - Минск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Впервые международный рейс из псковского аэропорта имени княгини Ольги состоялся 19 июля.

Новые рейсы Минск – Псков – Минск запустила компания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар». Первыми, кто поднялся на борт самолёта Embraer 190 были 58 жителей Псковской области. Всего через час с небольшим они уже были в Белоруссии.

Такие рейсы будут регулярными, уточнили в комитете.