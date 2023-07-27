Общество

День деревни отпраздновали в псковской Тямше

День деревни отпраздновали в деревне Тямша Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Жителей поздравили жителей глава Тямшанской волости Юхно Александр, заместитель главы администрации Псковского района Татьяна Васильева.

Председатель Собрания депутатов Псковского района Владимир Яников вручил почетные грамоты за многолетний добросовестный труд работникам ООО «Металлист», благодарственное письмо продавцу павильона продуктов за активное участие в жизни Тямшанской волости, поздравил с 50-летием совместной жизни супружескую пару Алексея и Нину Фоминых.

На празднике отметили всех активных жителей деревни, танцоров из коллектива «Ветер перемен». Также вручили подарки за творческий конкурс, который проводил ТОС «Тямша».