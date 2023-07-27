Общество

Туманность Северная Америка сфотографировали под Псковом

Туманность Северная Америка сфотографировал астроном-любитель Владимир Колпаков под Псковом. Снимок он опубликовал в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «АстроПсков» / «ВКонтакте»

«Сегодня ночью удалось поснимать немного в компании с Сергеем Поповым. В этот раз решил посмотреть, как выглядит NGC 7000 или туманность Северная Америка. В кадр она целиком не влезла, но небольшая её часть получилась достаточно неплохо для первого раза», - оценил свою работу астрофотограф.

Съёмка проводилась в 10 км от Пскова с использованием фильтра Optolong L-Extreme 2. Астрофотограф сделал 21 кадр по 300 секунд. Суммарная выдержка 1 час 45 минут.

«Параллельно фотоаппарат снимал Персеиды. К сожалению, из 1980 кадров получился только 1 кадр, на котором уверенно видно небольшой персеид, светящийся зелёным цветом», - добавил Владимир Колпаков.

Ночное небо астрофотографы снимали с использованием оборудования, закупленного в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.