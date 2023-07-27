Общество

Подводная лодка «Великие Луки» завершила парадный строй кораблей в Петербурге

Подводная лодка «Великие Луки» сегодня, 30 июля, завершила парадный строй кораблей на праздничном параде в Санкт-Петербурге, посвящённом Дню Военно-морского флота России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Видео: «Смотрим» / «ВГТРК»

Напомним, торжественная церемония спуска на воду субмарины состоялась на предприятии «Адмиралтейские верфи» в декабре 2022 года. В ней принимала участие делегация от Великих Лук.

Подводная лодка «Великие Луки» пока еще не введена в строй. Предполагается, что она будет принята в состав ВМФ в текущем году и войдет в состав Северного флота.