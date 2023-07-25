Общество

Сюжет про подводную лодку «Великие Луки» показали на телевидении

Сюжет про подводную лодку «Великие Луки» показали на «Первом канале». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Видео: «Первый канал»

Видеосюжет про подводную лодку «Великие Луки» показали в эфире «Первого канала» в программе «Доброе утро». Подводная лодка станет участником праздничного парада в Санкт-Петербурге, посвящённого Дню Военно-Морского Флота России, который в этом году отмечается 30 июля.

Торжественная церемония спуска на воду субмарины состоялась на предприятии «Адмиралтейские верфи» в декабре 2022 года. В ней принимала участие делегация от Великих Лук.