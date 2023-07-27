Общество

Борис Елкин пожелал военным морякам удачи в выполнении государственных задач

Сотрудников и ветеранов Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с Днем Военно-морского флота России поздравил глава города Пскова Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Примите слова искреннего уважения за вашу смелость и доблесть, преданность родной стране, за верность служебному долгу по защите государственной границы России и обеспечению безопасности наших сограждан. В этот день мы чествуем ветеранов флота, всех, кто в нелегких условиях охранял водные границы нашего государства, являясь образцом мужества, самоотверженности и верности своему Отечеству», - написал Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Он пожелал всем причастным крепкого здоровья, удачи в выполнении ответственных государственных задач, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Родины.