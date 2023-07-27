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День ВМФ в Пскове отметили митингом и выступлениями парашютистов. ФОТО

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России, состоялись на набережной Флотской Славы в Пскове сегодня, 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

В честь праздника была организована насыщенная программа:

торжественный митинг,

возложение цветов к мемориальному комплексу псковичам-флотоводцам,

показательные выступления парашютистов по десантированию на воду великолукского авиационно-спортивного клуба,

прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, Федерального агентства по рыболовству, Госинспекции по маломерным судам МЧС,

праздничный концерт.

От имени главы города Пскова Бориса Елкина заместитель главы администрации города Андрей Ульянов поздравил участников мероприятия с праздником и вручил псковичам почетные грамоты за высокие результаты в охране государственной границы России на территории Псковской области.

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Ранее сообщалось, что подводная лодка «Великие Луки» сегодня, 30 июля, завершила парадный строй кораблей на праздничном параде в Санкт-Петербурге, посвящённом Дню Военно-морского флота России.