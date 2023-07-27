День ВМФ в Пскове отметили митингом и выступлениями парашютистов. ФОТО

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России, состоялись на набережной Флотской Славы в Пскове сегодня, 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова
В честь праздника была организована насыщенная программа:
От имени главы города Пскова Бориса Елкина заместитель главы администрации города Андрей Ульянов поздравил участников мероприятия с праздником и вручил псковичам почетные грамоты за высокие результаты в охране государственной границы России на территории Псковской области.
Ранее сообщалось, что подводная лодка «Великие Луки» сегодня, 30 июля, завершила парадный строй кораблей на праздничном параде в Санкт-Петербурге, посвящённом Дню Военно-морского флота России.