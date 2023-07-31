Общество

Вице-спикер Госдумы заявил об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов привел данные опроса, по которому среднестатистический отец в РФ посвящает детям 35 минут в день, назвав его результаты «скрытой эпидемией безотцовщины».

По поручению Чернышова члены его команды провели масштабный офлайн- и онлайн опросы российских отцов о том, сколько времени они проводят со своими детьми, сообщили в пресс-службе политика.

«Результаты нашего опроса удручают. Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Папа как бы есть, но папы нет. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто – лучшим другом! Сегодня роль отца как никогда приобретает важнейшее значение. Кроме того, включённость мужчин в воспитание и общение с детьми – это ключевой фактор для сохранения семьи», – приводит слова Чернышова РИА Новости.

По данным исследования, московские отцы проводят со своими детьми в среднем 35 минут в день, 18% и вовсе могут выделить на это 15 минут или меньше, 56% опрошенных сослались на занятость рабочими и домашними делами, 23% – признались, что не знают, как организовать совместный досуг.

При этом 89% мужчин хотели бы уделять больше внимания воспитанию и качественному времяпрепровождению с детьми, а 53% – указали на то, что интересные развлечения не вписываются в рамки семейного бюджета.

Анонимный опрос проводился с 20 по 27 июля путём анкетирования в социальных сетях и интервью на улицах Москвы. Всего в исследовании приняли участие 1,2 тысячи человек.