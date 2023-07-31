Общество

Сергей Вострецов: Проект о наказании за мелкие взятки коснется в основном бюджетников

Законопроект об ужесточении ответственности за взятку до 10 тысяч рублей, который недавно внесли в Госдуму, в основном коснется работников бюджетной сферы. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов выразил в своем Telegram-канале.

«Теперь мы останемся без заведующих детских садов и директоров школ. Любая помощь может рассматриваться как взятка. Достаточно, чтобы обиженный родитель написал заявление. А гаишники почти перестали деньги брать, теперь камеры всех осчастливливают, за исключением владельцев спецномеров, которых в базе нет», - поделился размышлениями Сергей Вострецов.

По его мнению, такой закон, в случае его принятия, будет грозой в основном для работников бюджетной сферы.

«Дай Бог, чтобы стало больше порядка, но, может, хоть хамство будет поменьше, будут побаиваться - мало ли пожалуется обиженный гражданин», - предположил Сергей Вострецов.

Ранее сообщалось, что в законопроекте речь идет о суммах, не превышающих десяти тысяч рублей. За мелкие взятки будет грозить до трех лет лишения свободы и до четырех лет ограничения свободы. У злоумышленников будут конфисковывать имущество, чтобы компенсировать ущерб потерпевшим