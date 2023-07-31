Общество

Зачисление в курсанты состоялось в псковском филиале университета ФСИН

Зачисление в курсанты по очной форме обучения состоялось в Псковском филиале Университета ФСИН России в Пскове сегодня, 31 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Приказ о зачислении в курсанты был объявлен сегодня на плацу образовательной организации, где состоялось построение руководства вуза и вчерашних абитуриентов. Права торжественно поднять государственный флаг Российской Федерации был удостоен Виталий Соколов, набравший наибольшее количество баллов по итогам вступительных испытаний.

Поздравляя курсантов набора 2023 года, начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев выразил надежду, что первокурсники сделали верный выбор в своей жизни, приняв решение стать сотрудниками уголовно-исполнительной системы, а значит, приложат максимум усилий, чтобы добросовестно нести службу.

«Уверен, что новая страница вашей жизни, связанная со службой в уголовно-исполнительной системе и обучением в образовательной организации, будет наполнена множеством интересных открытий, ведущих к профессиональному становлению. Вам предстоит добиваться успехов в учебе и научно-исследовательской работе, проявлять свои лучшие качества в служебной и физической подготовке», – сказал Александр Сысоев. «Уверен, что новая страница вашей жизни, связанная со службой в уголовно-исполнительной системе и обучением в образовательной организации, будет наполнена множеством интересных открытий, ведущих к профессиональному становлению. Вам предстоит добиваться успехов в учебе и научно-исследовательской работе, проявлять свои лучшие качества в служебной и физической подготовке», – сказал Александр Сысоев.

Сегодня также состоялось собрание начальника и заместителей по направлениям деятельности псковского филиала университета с зачисленными в вуз курсантами, которым рассказали об особенностях предстоящего профессионального обучения на загородной учебной базе образовательной организации в течение августа.