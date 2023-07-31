Общество

Новый ФАП заработал в новосокольнической деревне Горожане

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Горожане Новосокольнического района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

ФАП построен в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» взамен прежнего, здание которого не соответствует современным стандартам оказания первичной медицинской помощи.

Сейчас на базе ФАПа осуществляется продажа лекарств, а в случае отсутствия необходимого препарата — его привезут пациенту на заказ. ФАП обслуживает 9 населенных пунктов, в общей сложности около 380 человек.