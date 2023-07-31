Общество

Центр Гдова благоустроят в рамках победы во всероссийском конкурсе

Благоустройство Гдова в рамках победы в восьмом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды по направлению «Исторические поселения» позволит объединить центр для жителей и туристов. Об этом сообщил глава Гдовского района Алексей Васильев в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 августа.

«Гдов получил грантовую поддержку как малое историческое поселение. Заявка состояла в благоустройстве общественной территории на левом берегу реки Гдовки. На сегодня эта территория не использована. В то же время локация — центр города. Также благоустройство позволит объединить в центре несколько объектов для жителей и туристов Гдова. Это близость к крепости, маршрутное соединение с парком Победы, соединение с набережной», - рассказал Алексей Васильев.

Глава района также отметил, что традиционно используемые населением зоны дополнительно благоустроят и сделают их безопасными.

В Гдове обновление затронет общественную территорию на левом берегу реки Гдовки у городской крепости. Предполагается организация сразу нескольких тематических зон — спортивной, прогулочной, детской. Для комфортного времяпрепровождения создадут необходимую инфраструктуру - обустроят набережную вдоль реки и установят другие строения.