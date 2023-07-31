Общество

Владимир Кузь: Гдовский район привлекателен для дачников

Гдовский район привлекателен для дачников из Ленинградской области. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь выразил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 августа.

«По социально-экономическому развития ситуация двоякая. Район привлекателен с точки зрения дачников. Многие покупают дачи. Смежный бизнес работает за счет дачников. Есть и другая сторона — отток кадров», - сказал Владимир Кузь.

По его мнению, на отток кадров влияет дисбаланс заработных плат Пскова и Санкт-Петербурга. Так, специалисты уезжают работать в город Сланцы Ленинградской области.

Глава Гдовского района Алексей Васильев добавил, что в муниципалитете отмечается возврат людей, чьи родственники жили там ранее. Также здесь открываются крестьянские фермерские хозяйства.