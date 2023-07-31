Общество

Псковички приняли участие в открытии конкурса «Миссис Россия 2023». ВИДЕО

Представительницы Псковской области – гран-при Миссис Великие Луки 2021 Юлия Жукевич и Миссис Псков 2022 Кристина Гончарова – приняли участие в шоу по случаю открытия XXIII всероссийского конкурса «Миссис Россия 2023» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы регионального конкурса красоты.

В рамках церемонии открытия они получили фирменные ленты с названием города, короны, а также провели небольшую самопрезентацию для других участниц и оргкомитета.

Кроме того, состоялась экспресс-фотосессия участниц и съемка видеоблоков для освещения проведения конкурса.

Напомним, Фестиваль конкурса красоты «Миссис Россия 2023» будет проходить до 6 августа. Мероприятие является ежегодным и состоится уже в 23 раз. Бессменным организатором выступает фонд «Планета женщин». Президент конкурса - Алла Маркина.

Финал «Миссис Россия 2023» пройдет 6 августа в концертном зале «Орион Холл».