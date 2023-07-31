Общество

Реестр проверок юридических лиц на 2023 год по ИНН представили псковичам

В отношении всех предприятий и организаций, надзорными органами регулярно проводятся плановые проверки. В соответствии с законодательством интервал между плановыми проверками составляет три года. Однако при обнаружении махинаций и преступлений могут быть инициированы внезапные проверки со стороны работников прокуратуры и надзорных служб. Список назначенных для проверки юридических лиц, определяется заранее и заносится в Реестр проверок юридических лиц на 2023 год по ИНН компании. Данную информацию можно получить на официальном портале прокуратуры, сайте Himera Search и других сторонних ресурсах, что даст возможность своевременно подготовиться к появлению работников прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе портала Himera Search.

Регламент

Законодательство предусматривает проверки двух видов:

Плановые, основанием для которых является внесение в соответствующий реестр на следующий год.

Внеплановые, проводимые в рамках отработки поступившей информации о нарушении закона, ущемлении прав и свобод человека.

Проверка осуществляется в выездном и документарном формате. Не позднее чем за три рабочих дня руководство компании должно получить уведомление о предстоящем мероприятии. Виды проверки прокурорских работников, четко определены законом и проводится в рамках имеющихся полномочий. По результатам, оформляется акт с пакетом документов, подтверждающих выявленные нарушения, и предписаний по их устранению.

Где узнать о проверке?

На сайте Прокуратуры информация предоставляется по нескольким поисковым фильтрам:

ИНН организации.

ОГРН компании.

Наименование организации.

Категории надзора.

Статус КНМ.

Дата проведения.

Номер документа о назначении проверки.

Указав данные в форме запроса, можно получить искомую информацию.

У руководства компаний есть еще один способ проверить свою организацию в соответствующем реестре на предстоящий год. Подобные услуги за умеренную плату предоставляют специализированные поисковые интернет-ресурсы. Например, на портале Химера производится быстрый поиск по реестру плановых проверок. За несколько минут и символическую плату, можно узнать, есть ли в графике конкретная компания. Несмотря на обязанность надзорных органов уведомлять организацию о предстоящей проверке, самостоятельное изучение графика на сайте прокуратуры даст необходимый запас времени для подготовки, а также устранения недочетов.