Ливни придут в Псковскую область днем 2 августа

Неблагоприятное погодное явление – ливни – ожидается в Псковской области днем 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
«Сегодня днем с периода 14.00-17.00 по Псковской области местами при грозах ожидаются ливни», - сообщили в МЧС.
Рекомендации для населения при сильном дожде:
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.