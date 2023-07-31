Общество

Ливни придут в Псковскую область днем 2 августа

Неблагоприятное погодное явление – ливни – ожидается в Псковской области днем 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Сегодня днем с периода 14.00-17.00 по Псковской области местами при грозах ожидаются ливни», - сообщили в МЧС.

Рекомендации для населения при сильном дожде:

При получении информации о выпадении обильных осадков стоит воздержаться от поездок, по возможности оставаться в квартире или на работе.

Если сильный дождь застал на улице, нужно постараться укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение) подтапливает, стоит постараться покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, то нужно подняться на вышерасположенные этажи, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.