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Общество

Должна ли зарплата мэра зависеть от оценки его работы гражданами: «за» и «против»

02.08.2023 17:35|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» об идее привязать расчет зарплаты мэра к оценке эффективности его работы гражданами.  Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Оценка качества работы руководителей муниципалитетов - одна из постоянных тем региональной политики. Именно поэтому важно иметь объективное представление о том, насколько эффективно работают мэры и как оценивают их деятельность граждане.

В японском городе Неягава решили провести смелый эксперимент. Жителям разрешили урезать зарплату мэру, если им не понравится, как он работает. Сейчас градоначальник получает практически 1 миллион иен в месяц (это примерно 650 тысяч рублей). Однако осенью пройдет опрос общественного мнения о работе мэра, в котором примут участие 3,5 тысячи горожан (при том, что население Неягавы около 230 тысяч человек). Месячную зарплату градоначальника изменят пропорционально разнице процентов положительных и отрицательных ответов. Сам действующий мэр японского города поддержал инициативу и назвал ее «очень эффективным способом добиться признания того, что уровень вознаграждения соответствует требованиям».

Мы решили спросить у общественников и политиков региона, в том числе бывших мэров, как они относятся к такой идее? Должна ли зарплата мэра зависеть от оценки эффективности его работы гражданами? Что, на их взгляд, важнее — оценка работы горожанами или губернатором? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Сложно сравнивать Японию и Россию, потому что финансовые возможности этих стран очень отличаются, объясняет глава города Пскова Борис Елкин. Поэтому идею властей Неягавы можно реализовать в Пскове только в том случае, если будут уравнены возможности городских бюджетов и заработные платы чиновников. Также мэр Пскова добавил, что чаще всего оценка работы городских властей губернатором учитывает мнения горожан.

«Надо понимать, что сравнивать нас с Японией очень тяжело. Бюджетная обеспеченность там - и страны, и муниципалитета - совершенно другая цифра, она несоизмеримая. Надо понимать, что наши муниципалитеты, мы говорим в принципе о муниципалитетах, имеют определенный, к сожалению, дефицит финансовых средств. Возможно, хотели бы сделать больше, но в рамках той бюджетной обеспеченности, которая есть, они просто больше не могут сделать. Чтобы предпринимать такие меры, нужно изменять методику бюджетной обеспеченности муниципалитетов. Много факторов, которые от многих моментов тоже зависят. Соответственно, уровень заработных плат выравнивать выше среднего. У руководителей такого ранга тоже, чтобы после этого можно было что-то резать. Есть какие-то моменты, которые зависят от человеческого фактора. К сожалению, те задачи, которые мы не можем выполнить, упираются в бюджет. При равенстве бюджетов и уровня заработных плат не вижу в этом ничего плохого. Не получилось бы, что люди будут работать за идею. Я считаю, что это неправильно. Любая работа должна быть оплачена. Работа чиновников, сотрудников муниципалитета, главы муниципалитета и работа губернатора выстроена для того, чтобы улучшать благосостояние граждан, качество жизни и инфраструктуру. В первую очередь, важна оценка граждан и их мнение. Оценка губернатора - это и есть оценки граждан, в том числе, это взаимосвязанные вещи. Мнение губернатора тоже состоит из каких-то личностных факторов, но и плюс из того, что до него доносят люди. Мы знаем, что Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области — ред.) очень активно пользуется социальными сетями. Он всегда в курсе событий города».

Жители не могут определять, какая зарплата должна быть у мэра, потому что они смотрят на работу руководства «узко» – только с точки зрения решения своих насущных проблем, утверждает экс-мэр Великих Лук Лидия Голубева. А работа главы города состоит из решения широкого спектра вопросов, многие из которых горожанам «не видны».

«Мое мнение может быть субъективным. Жители не могут этого делать и не должны, потому что у главы города, у мэра города, как он называется по уставу города, у него много разных проблем. Есть очень серьезные, глобальные проблемы, которые он должен решать. Не всегда люди в курсе всех этих проблем. Я столкнулась с тем, что у людей всегда очень много вопросов, которые касаются непосредственно их двора, дома, района в городе. Они подходят к работе руководства именно с точки зрения решения своих насущных проблем. Если, например, на окраине какие-то дороги, тротуары, объекты соцкультбыта, которые есть и в центре, хорошо. А если их еще нет, значит, мэр работает плохо. А если до этого еще не дошли руки или нет денег - это уже второй вопрос, который мало кого касается. Простым опросом с ответами "да" или "нет", "повысить" или "понизить" решать этот вопрос, мне кажется, будет неправильно. Я сталкивалась в период своей работы с тем, что, когда проводила встречи, приходили ко мне люди, внимательно слушали все, что я говорила (я отчитывалась о работе), но потом, после окончания встречи, подходили ко мне и задавали вопросы, которые касались лично их проблем. Я отвечала на эти вопросы, как могла, помогала, насколько могла им помочь в тот конкретный момент. Все остальное относится к разряду того, насколько администрация обеспечивает доведение до жителей города той или иной проблемы, и как они ее собираются решать. Через средства массовой информации люди тогда будут знать, что и для чего это делается. При этом будут рассказывать, какие существуют проблемы. Должна быть обратная связь между руководством города, администрацией города и жителями. Тогда, я думаю, все будет хорошо».

Идея привязать зарплату мэра к оценке эффективности его работы гражданами очень хорошая, считает экс-заместитель главы Пскова, депутат Псковской гордумы Александр Баев. Но для ее осуществления нужно вернуть прямые выборы мэра, чтобы горожане сами избирали градоначальника.

«Идея замечательная. Надо сначала начать с того, чтобы были прямые выборы мэра, чтобы народ сначала выбирал мэра и давал оценку. Очень хороший пример. Результаты работы должен оценивать именно житель города. В данной ситуации как у нас может губернатор оценивать работу мэра отрицательно, если он его сам назначил? Следовательно, он признает свою ошибку. Считаю, здесь именно должна быть оценка жителей города. Они реально видят ситуацию в городе. И сам мэр вообще-то работает не для губернатора, а для жителей города».

По мнению бывшего мэра Пскова Александра Прокофьева, оценка горожан обычно построена на эмоциях, поэтому нельзя считать ее объективной.

«Этого категорически делать нельзя, потому что в таких оценках очень много эмоций, в которых нет профессионализма. Этот прием можно использовать как политический, особенно в пору выборов. Объективности мало. Работа первого лица, к сожалению, очень часто, обращаю на это внимание, такова, что не обо всем задуманном, не обо всех используемых методиках он может говорить с трибуны, по крайней мере, некоторое время. Хорошо задуманная операция или действие могут быть поняты не до конца и не сразу. Надо, чтобы рассчитывание заработной платы бюджетных работников всех рангов определялось соответствующими людьми, может быть, на ступень выше, которые имеют опыт работы, которую они будут оценивать, чтобы они судили о размере заработной платы. Каждая работа требует достаточно глубокого профессионального подхода, профессиональных знаний. Эмоции хороши, они обязательны, но равнозначное одновременное использование одного и другого не всегда приносят пользу».

У мэра в японском и в российском городе слишком разные уровни заработных плат, именно поэтому в нашей стране нельзя проводить подобный эксперимент, уверен экс-сити менеджер Пскова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков. По его словам, оценка горожанами эффективности главы города становится объективной в среднем только по итогам 5 лет его работы. А губернатор оценивает работу мэра в моменте — по эффективности решения проблем здесь и сейчас.

«Оценка жителей может быть объективной после трех, пяти, семи лет работы мэра или главы администрации города. Если начнут сразу что-то делать, то меры будут непопулярны, они эффект дадут через отложенный промежуток времени. Губернатор оценивает в сегодняшнем моменте, как решается задача. Это разного рода оценки».

По словам председателя Общественной палаты Псковской области Натальи Горбачевой, было бы хорошо, если бы горожане могли определять зарплату некоторых чиновников с учетом эффективности их работы. На ее взгляд, ограничиваться мэрами не стоит - идею можно было бы распространить и на депутатов.

«Все эти органы должны быть для людей, а не для отчетности. Единственное, надеюсь и предполагаю, что не будет желания отомстить человеку. Люди искренне заинтересованы. Но на сегодняшний день я нашим некоторым политикам в Псковской области поставила бы хорошие оценки. Это хорошая инициатива. Не надо бояться того, что скажут люди. Потому что для них же выбирались. Я бы еще расширила эту инициативу для депутатов. У нас депутаты как бы отчитываются, но как бы от этого ничего не зависит. А вот если бы зависело, то, наверное, пошевеливались побольше некоторые».

В современной истории Пскова был период, когда мэра выбирали сами горожане на прямых выборах. Но в действующей системе определения кандидата на должность главы города Пскова решающую роль играют депутаты городской Думы. На них лежит ответственность за человека, который станет мэром Пскова. Не секрет, что кандидата на пост главы областного центра рекомендует губернатор — и его слово в выборе градоначальника является решающим. А те, для кого работает мэр — жители Пскова, сейчас остаются за бортом этого процесса. В связи с этим возникает вопрос — насколько мэр опирается на мнение горожан при решении своих задач?

Именно поэтому «пересадка» японского опыта на псковскую землю могла бы изменить ситуацию – у жителей города появился бы действенный рычаг влияния на руководство областной столицы.

Анастасия Сливинская

Теги: #Дневной дозор #общество #власть
Источник: Псковская Лента Новостей
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