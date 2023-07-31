Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ уютных летних террас Пскова
Интересные места отдыха в Псковской области
«Истфакт» Княгиня Ольга
удобное страхование
Купе-кроссовер Geely Tugella
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Господин Рейтингомер
самое время для ремонта
Снова в школу. ЛОНГРИД
«Леди Баг»: розыгрыш билетов
чем полезен нацпроект «Культура»
как поддерживают псковских врачей
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Общество 31.07.2023 10:450 Наталья Мельникова о двух способах получения набора социальных услуг 02.08.2023 15:480 Александр Козловский: Десантники всегда были элитой Вооруженных сил России 02.08.2023 15:390 Жители СЗФО подвергаются фишингу до двух раз в месяц – исследование 02.08.2023 15:090 Память погибших в боях десантников почтили в Пскове в День ВДВ 02.08.2023 14:502 Псковский коммунист Олег Кисилёв: Ленин — это фетишизм, заложенный с детсада 02.08.2023 14:410 Автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер скончался в Петербурге
 
 
 
Самое популярное 27.07.2023 16:460 Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО 27.07.2023 10:201 Опозорили на всю страну: вдова псковского бизнесмена ответила на обвинения в убийстве мужа 28.07.2023 09:434 «Не надо ни грибов, ни ягод»: полчище гадюк встретили в гдовском лесу. ФОТО 26.07.2023 12:410 Ураганный ветер сорвал крыши домов в дедовичской деревне. ФОТО 31.07.2023 10:596 Деньги учителям и врачам: добавить нельзя оставить
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер скончался в Петербурге

02.08.2023 14:41|Псков

Известный композитор Александр Колкер скончался в Санкт-Петербурге. О его смерти сообщил Союз композиторов Северной столицы.

Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга

«С прискорбием сообщаем, что 1 августа скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — говорится в сообщении союза в социальной сети «ВКонтакте».

Дата и место прощания будут названы позднее, пишет FlashNord

Колкеру было 90 лет. Он родился 28 июля 1933 года. В 1981 году музыкант стал заслуженным деятелем искусств РСФСР. Колкер прославился как автор песен «Стоят девчонки», «Ночной трамвай», музыки к фильмам «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки». Песни, сочиненные Колкером, были в репертуаре Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и других исполнителей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы внедрение дизайн-кода на всей территории Псковской области?
В опросе приняло участие 96 человек
02.08.2023, 15:480 Александр Козловский: Десантники всегда были элитой Вооруженных сил России 02.08.2023, 15:390 Жители СЗФО подвергаются фишингу до двух раз в месяц – исследование 02.08.2023, 15:300 Псковских инвесторов опрашивают на предмет актуальных проблем бизнеса 02.08.2023, 15:220 Житель Новоржева выплатил миллионный долг для возврата своей машины
02.08.2023, 15:090 Память погибших в боях десантников почтили в Пскове в День ВДВ 02.08.2023, 14:590 Свыше 10 домов на Запсковье останутся без холодной воды из-за ремонтных работ 02.08.2023, 14:502 Псковский коммунист Олег Кисилёв: Ленин — это фетишизм, заложенный с детсада 02.08.2023, 14:410 Автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер скончался в Петербурге
02.08.2023, 14:331 Фрикадельки продаются в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 02.08.2023, 14:242 Игорь Савицкий о Ленине: За что мы должны ставить ему памятник? 02.08.2023, 14:150 Квартиры, льготы и выплаты: как поддерживают врачей в Псковской области? 02.08.2023, 14:070 ВТБ: Рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублей
02.08.2023, 13:590 Люди - вместе, отходы - раздельно: мастер-класс по сортировке мусора проведут в Пскове 02.08.2023, 13:480 «Анализируй этно»: О культуре народов Севера и мироэпических представлениях коми-зырян. ВИДЕО 02.08.2023, 13:390 Раскопки на территории Троицкого собора в Пскове начнут в 2023 году 02.08.2023, 13:310 Ранее судимого островича наказали за удар ногой по лицу знакомого
02.08.2023, 13:220 Псковские активисты поздравили с Днем ВДВ находящихся в госпитале военных 02.08.2023, 13:130 Более 300 кг железного шлака нашли археологи в Новосокольническом районе 02.08.2023, 13:012 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг» про перенос памятника Ленину 02.08.2023, 12:550 Михаил Ведерников: В Псковской области особое отношение ко Дню ВДВ
02.08.2023, 12:490 Пожилые мужчина и женщина пропали в псковском лесу 02.08.2023, 12:390 Ирину Жаворонкову назначили на должность зампредседателя псковского облздрава 02.08.2023, 12:310 Псковской объединенной археологической экспедиции в 2023 году исполняется 40 лет 02.08.2023, 12:210 Онколог о вреде курения и частоте выявления случаев рака легкого в Псковской области
02.08.2023, 12:150 Безработный мужчина украл мотоблок у жителя великолукской деревни 02.08.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно» 02.08.2023, 11:550 Безопасность во время празднования Дня ВДВ в Псковской области обеспечит ОМОН 02.08.2023, 11:520 Футбольные команды «Псков» и «Луки-Энергия» готовятся к матчу на «Машиностроителе»
02.08.2023, 11:440 «Армрестлинг»: Игорь Савицкий Vs Олег Киселев. Переносить ли памятник Ленину? 02.08.2023, 11:330 Тридцать лет назад не стало «михайловского домового» Семена Гейченко 02.08.2023, 11:231 Социальный городок под Псковом планируют сдать к середине сентября 02.08.2023, 11:180 «Беседка»: Об археологическом сезоне-2023 и 40-летии объединенной археологической экспедиции. ВИДЕО
02.08.2023, 11:091 Торжественный митинг в честь Дня ВДВ состоялся в Пскове. ФОТО 02.08.2023, 11:000 Новый проект «Легенды Псковской земли» стартует на «ПЛН FM» при поддержке РВИО 02.08.2023, 10:510 Артиллерийский снаряд обнаружили вблизи опочецкой деревни Есенники 02.08.2023, 10:390 Два автомобиля столкнулись на центральном «кольце» Пскова
02.08.2023, 10:300 Ольга Тимофеева: Нацпроект дал возможность получать услуги в сфере культуры по современным стандартам 02.08.2023, 10:290 «Титан-Полимер» представил в Витебске производственный потенциал Псковской области 02.08.2023, 10:250 Женщина погибла при пожаре в Островском районе, в живых остались мужчина и ребенок 02.08.2023, 10:170 Ливни придут в Псковскую область днем 2 августа
02.08.2023, 10:100 Александр Котов: Подвиги гвардейцев-десантников никогда не будут забыты 02.08.2023, 10:030 В Бразилии скончался, предположительно, старейший житель Земли 02.08.2023, 09:530 «Анализируй этно»: О культуре народов Севера и мироэпических представлениях коми-зырян 02.08.2023, 09:401 Фотофакт: Опасный забор у Дома профсоюзов поменяли в Пскове
02.08.2023, 09:300 Лишь треть псковичей спокойно справляются с конфликтами на работе 02.08.2023, 09:220 Дефицит SMM-специалистов возник в России 02.08.2023, 09:131 Назад в 90-е: как псковичи продали квартиру и с «боем» вывозили вещи 02.08.2023, 08:390 Фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» прошел в Пушкинском заповеднике
02.08.2023, 08:200 Ильин день отмечают православные 2 августа 02.08.2023, 08:000 Число домов-долгостроев может вырасти на 8,5% 02.08.2023, 07:410 Псковичам напомнили об упрощенном порядке получения вычета по НДФЛ 02.08.2023, 07:210 Детские лагеря в России просят оснастить «тревожными кнопками»
02.08.2023, 07:000 День Воздушно-десантных войск России отмечают 2 августа 01.08.2023, 23:094 Псковичи делили парковочные места с помощью полиции и чиновников 01.08.2023, 23:000 Псковичам предлагают подать заявку на участие в международной премии «Экология — дело каждого» 01.08.2023, 22:540 Почти миллион пассажиров перевзли железнодорожным транспортом в Псковской области за год
01.08.2023, 22:520 Ремонт дороги Носово - Кренёвка - Вече в Пушкиногорском районе может завершиться раньше установленного срока 01.08.2023, 22:370 Первый офис обслуживания клиентов «Газпромбанка» открылся в Псковской области 01.08.2023, 22:300 Церемония перезахоронения останков 36 павших в годы войны состоялась в Псковском районе 01.08.2023, 22:212 Псковские таможенники отказались от взяток в размере 500 евро
01.08.2023, 22:100 Интерактивные программы для семей с детьми подготовили во Дворе Постникова 01.08.2023, 22:000 Частным клиникам в России разрешили вести онлайн-прием 01.08.2023, 21:460 Реестр проверок юридических лиц на 2023 год по ИНН представили псковичам 01.08.2023, 21:400 Свыше 10 тысяч перецепок и перегрузок осуществили на Псковской таможне за полгода
01.08.2023, 21:310 Открытие 16-й международной «Вахты Памяти» состоялось в Невельском районе 01.08.2023, 21:220 Цветочными дорожками украсят Псково-Печерский монастырь на праздник Успения 01.08.2023, 21:200 Челябинского маньяка заключили под стражу 01.08.2023, 21:050 На участке дороги Изборск — Палкино — Остров уложили выравнивающий слой асфальта
01.08.2023, 21:000 Терапевт развеяла миф о рисках простудиться в жару от мороженого 01.08.2023, 20:490 Новый ФОКОТ открылся в псковской Родине 01.08.2023, 20:410 Суд признал недействительным создание общественного совета при главе Новоржевского района 01.08.2023, 20:320 Вечер памяти в десятую годовщину убийства священника Павла Адельгейма состоится в Пскове
01.08.2023, 20:140 «Гонки по вертикали»: выборные хроники, электоральный киллер и «лишние люди». ВИДЕО 01.08.2023, 20:000 Ограждение воинского захоронения на острове имени Залита установили осужденные 01.08.2023, 19:410 Пскович занял призовые места в велогонке на летних играх паралимпийцев 01.08.2023, 19:221 «Эхономика»: Валерий Лесников о самочувствии малого и среднего бизнеса в Псковской области. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru