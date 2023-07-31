Общество

Автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер скончался в Петербурге

Известный композитор Александр Колкер скончался в Санкт-Петербурге. О его смерти сообщил Союз композиторов Северной столицы.

Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга

«С прискорбием сообщаем, что 1 августа скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — говорится в сообщении союза в социальной сети «ВКонтакте».

Дата и место прощания будут названы позднее, пишет FlashNord.

Колкеру было 90 лет. Он родился 28 июля 1933 года. В 1981 году музыкант стал заслуженным деятелем искусств РСФСР. Колкер прославился как автор песен «Стоят девчонки», «Ночной трамвай», музыки к фильмам «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки». Песни, сочиненные Колкером, были в репертуаре Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и других исполнителей.