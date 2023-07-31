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Александр Козловский: Десантники всегда были элитой Вооруженных сил России

Воинов-десантников и ветеранов Воздушно-десантных войск Псковской области с Днем ВДВ России поздравил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Служить в "крылатой пехоте", быть членом этого братства — особая честь, ведь десантники во все времена были и будут элитой Вооруженных сил России. Вы — самоотверженные и сильные духом, лучшие в военном деле, физически подготовленные и смелые. Вы всегда на передовой, всегда первые в "горячих точках". Вы считаете своей работой то, что принято называть подвигом, вы не боитесь никого и ничего. Вы любите свою Родину так сильно, как многие не могут себе даже представить. Вы — лучшие!» - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил десантников за верность Родине и пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.