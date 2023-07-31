Общество

Курсанты-первокурсники проходят обучение на учебной базе в Псковском районе

На загородной учебной базе Псковского филиала Академии ФСИН России, расположенной в 30-ти км от Пскова - в деревне Толба Псковского района, начальник псковского филиала вуза Александр Сысоев проконтролировал проведение учебных занятий, условия проживания и питание первокурсников, а также соблюдение санитарных норм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

«Первокурсники привыкают к новым для них условиям, связанным с несением службы в уголовно-исполнительной системе. Руководство филиала, профессорско-преподавательский состав, курсовые офицеры – все заинтересованы в том, чтобы курсанты смогли максимально быстро адаптироваться к служебной деятельности», – отметил врио заместителя начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Вадим Ильин, который в эти дни находится рядом с зачисленными в образовательную организацию курсантами.

В ходе пребывания на загородной учебной базе руководитель вуза поставил задачи курсовым офицерам по организации досуга курсантов на период прохождения профессионального обучения, которое будет проходить в течение августа.