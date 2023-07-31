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Кружки и секции для детей в Пскове. ЛОНГРИД

Совсем скоро начнётся новый учебный год. Многие родители уже подготовили детей к школе, но расслабляться еще рано. Важно заранее подумать и определиться с выбором кружков и секций для своего ребёнка. Сделать это не так просто, ведь в Пскове существует множество интересных направлений - спортивных, творческих, образовательных. Сегодня юные псковичи могут попробовать себя в спорте, танцах, изучении иностранных языков, робототехнике и многом другом.

Чтобы выбрать подходящий курс, нужно потратить немало времени. Как правило, у работающих мам и пап его не так много, порой от количества предложений, которые можно увидеть в Интернете, разбегаются глаза.

Так как выбрать дополнительное занятие? Куда отправить малыша или подростка, чтобы он получал не только пользу, но и удовольствие? Псковская Лента Новостей решила помочь разобраться в этом вопросе и подготовила ТОП самых востребованных в городе направлений, среди которых обязательно найдётся то, которое понравится вашему ребёнку.