Общество

Детский центр для оказавшихся в кризисной ситуации откроют в Псковской области

Российский Красный Крест открывает детские центры в десяти регионах России для оказавшихся в кризисной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской областной организации.

В десяти региональных отделениях Российского Красного Креста появятся Центры для детей и родителей. Все они откроются в течение августа 2023 года. В них поддержку смогут получить дети, пострадавшие от украинского кризиса и находящиеся в кризисной ситуации, а помощь в них будет оказываться адресно - по запросу родителей или опекунов.

Центры для детей и родителей Российского Красного Креста откроются в Белгородской, Владимирской, Вологодской и Воронежской областях, в Республике Татарстан, Калужской, Свердловской, Новгородской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге. Планируется, что все они начнут работу в течение августа 2023 года. Проведенный в 37 регионах опрос среди региональных отделений РКК показал, что запрос на детские центры есть как минимум у 10 тысяч семей.

«Такие центры будут дополнительно обеспечивать для ребят общение, совместное проведение досуга и посещение различных тематических мероприятий. Это поможет их родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации, быстрее адаптировать своих детей к новым условиям, новым знакомствам и проработать травматичный опыт. В этом им будут помогать наши психологи и волонтеры», – рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Центры для детей и родителей Российского Красного Креста будут работать на постоянной основе не менее 5 дней в неделю. В них дети смогут проводить свободное время – играть и общаться друг с другом, выполнять домашние задания и посещать тематические мероприятия. Например, для ребят будут организованы занятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Кроме того, в случае необходимости дети с согласия своих родителей или законных представителей смогут посетить психолога.

В центрах будет организована психосоциальная работа и со взрослыми: родители смогут принять участие в творческих мастерских и просветительских мероприятиях. Например, планируются встречи, посвященные детским реакциям на стресс.

По словам руководителя управления психосоциальной поддержки Российского Красного Креста Елены Петровой, «подобные активности, лекции и мастерские позволят взрослым лучше разбираться в том, от чего зависит психосоциальное благополучие их детей».

Опрос региональных отделений РКК был направлен на выявление потребностей детей, оказавшихся в кризисной ситуации, в том числе из семей беженцев и переселенцев из Украины и Донбасса. По данным опроса, абсолютное большинство респондентов (54%) считает, что у детей есть потребность в игровой деятельности и в организованном бесплатном досуге. Еще по 19% отметили, что ребята нуждаются в общении со сверстниками, принятии на уровне сообщества и поддержке со стороны взрослых. Кроме того, респонденты РКК отметили, что, по их мнению, на данный момент потребности детей в адаптации к новой жизни и общении со сверстниками, как и в бесплатном психологическом консультировании, не закрыты существующими региональными организациями.

«Все эти потребности детей будут в полной мере закрываться в детских центрах Российского Красного Креста», – подытожила Елена Петрова.