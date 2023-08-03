Профсоюз поставил цель заключить коллективные договоры во всех псковских больницах

III пленум Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ состоялся в Большом зале Псковского облсовпрофа в Пскове сегодня, 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
Основной вопрос в повестке дня - социальное партнерство как один из элементов мотивации профсоюзного членства. Социальное партнерство - это не просто взаимодействие различных структур, но и система ценностей, общий знаменатель, позволяющий профсоюзу двигаться вперед, подчеркнули в облсовпрофе.
В работе пленума приняли участие председатели 40 первичных профсоюзных организаций. В облсовпрофе напомнили, что 2023 год объявлен профсоюзом Годом организационного и кадрового укрепления.