Общество

Профсоюз поставил цель заключить коллективные договоры во всех псковских больницах

III пленум Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ состоялся в Большом зале Псковского облсовпрофа в Пскове сегодня, 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Основной вопрос в повестке дня - социальное партнерство как один из элементов мотивации профсоюзного членства. Социальное партнерство - это не просто взаимодействие различных структур, но и система ценностей, общий знаменатель, позволяющий профсоюзу двигаться вперед, подчеркнули в облсовпрофе.

«Необходимо добиваться стопроцентного охвата по заключению коллективных договоров в медицинских организациях. В договорах необходимо закрепить гарантии работникам сверх минимальных норм, предусмотренным законодательством», - отметила председатель региональной организации Анжелика Шундер.

В работе пленума приняли участие председатели 40 первичных профсоюзных организаций. В облсовпрофе напомнили, что 2023 год объявлен профсоюзом Годом организационного и кадрового укрепления.