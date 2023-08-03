Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ уютных летних террас Пскова
«Леди Баг»: розыгрыш билетов
Кружки и секции в Пскове
Снова в школу. ЛОНГРИД
Купе-кроссовер Geely Tugella
«Истфакт» Княгиня Ольга
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
самое время для ремонта
Интересные места отдыха в Псковской области
Господин Рейтингомер
как поддерживают псковских врачей
чем полезен нацпроект «Культура»
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Общество 03.08.2023 12:190 Остановись - поклонись 03.08.2023 17:410 Грозы и сильные порывы ветра надвигаются на Псковскую область 03.08.2023 17:020 Активисты ТОСа в Усвятском районе встретили губернатора песнями. ВИДЕО 03.08.2023 16:350 Губернатор про администрацию Усвятского района: Команда дружная, профессиональная 03.08.2023 16:240 «Сообразим на троих»: Смещенный акцент выборов, сказка про белого бычка и «Где ты, побратим?» ВИДЕО 03.08.2023 15:510 Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев спецоперации
 
 
 
Самое популярное 27.07.2023 16:460 Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО 27.07.2023 10:201 Опозорили на всю страну: вдова псковского бизнесмена ответила на обвинения в убийстве мужа 28.07.2023 09:434 «Не надо ни грибов, ни ягод»: полчище гадюк встретили в гдовском лесу. ФОТО 02.08.2023 11:092 Торжественный митинг в честь Дня ВДВ состоялся в Пскове. ФОТО 02.08.2023 09:131 Назад в 90-е: как псковичи продали квартиру и с «боем» вывозили вещи
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Активисты ТОСа в Усвятском районе встретили губернатора песнями. ВИДЕО

03.08.2023 17:02|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с активистами территориального общественного самоуправления «Светлый путь» в рамках рабочей поездки в Усвятский район сегодня, 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

 

Активисты ТОСа встретили губернатора душевными песнями. Стоит отметить, что с момента создания ТОС «Светлый путь» уже получил гранты на реализацию пяти проектов, четыре из них уже воплощены в жизнь. 

Также в рамках рабочей поездки глава региона провел рабочую встречу с активом муниципалитета.

Помимо этого, он проконтролировал ход ремонтных работ в Усвятском районом центре культуры.

Теги: #регион60 #Усвятский район #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы внедрение дизайн-кода на всей территории Псковской области?
В опросе приняло участие 128 человек
03.08.2023, 17:490 Лесную дорогу до «Михайловского» закрывают на ремонт 03.08.2023, 17:490 Первый этап благоустройства парка на улице Советской завершили в Кунье 03.08.2023, 17:410 Грозы и сильные порывы ветра надвигаются на Псковскую область 03.08.2023, 17:340 Хлебозавод стал первым промышленным потребителем газа в Куньинском районе
03.08.2023, 17:260 «Лежачих полицейских» демонтировали с дороги напротив школы №23 в Пскове 03.08.2023, 17:130 Дорожники продолжают жаловаться на перевозку песка по Пскову в открытых кузовах 03.08.2023, 17:020 Активисты ТОСа в Усвятском районе встретили губернатора песнями. ВИДЕО 03.08.2023, 16:530 Политическая апатия или отсутствие времени: как обеспечить явку на выборах-2023?
03.08.2023, 16:440 Интерактив: Очередное пробитое дно 03.08.2023, 16:350 Губернатор про администрацию Усвятского района: Команда дружная, профессиональная 03.08.2023, 16:240 «Сообразим на троих»: Смещенный акцент выборов, сказка про белого бычка и «Где ты, побратим?» ВИДЕО 03.08.2023, 16:131 Первый российский регион запретил склонять женщин к абортам
03.08.2023, 16:020 Ремонт в Усвятском районом центре культуры закончат до конца августа  03.08.2023, 15:510 Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев спецоперации 03.08.2023, 15:410 Праздник «Воевода Шуйский» в этом году затронет территорию внутри Покровского угла 03.08.2023, 15:320 Иммунитет для вывески: псковичи просят не применять дизайн-код к советскому наследию
03.08.2023, 15:210 Интерактив: Ярким болельщикам на футболе не место? 03.08.2023, 15:100 Великолучанин хотел вернуть потерянный телефон и лишился 10 тысяч рублей 03.08.2023, 15:000 Псковский музей-заповедник посетили родственники дворян Вохиных 03.08.2023, 14:500 «Беседка»: «Наше море» позитива, музыки и уха-рекордсменка. ВИДЕО
03.08.2023, 14:410 До фестиваля «Железный град» в Изборске можно будет добраться на автобусе 03.08.2023, 14:342 Путин призвал пересадить российских чиновников на отечественные автомобили 03.08.2023, 14:250 Кружки и секции для детей в Пскове. ЛОНГРИД 03.08.2023, 14:160 Дмитрий Шахов: К наблюдению за выборами надо привлекать активную молодежь
03.08.2023, 14:070 Свыше 200 многодетных псковичек вышли на пенсию досрочно в 2022-2023 годах 03.08.2023, 13:530 Расходование бюджетных средств на развитие IT-отрасли проверят в России 03.08.2023, 13:460 Взрывоопасный снаряд обнаружили вблизи псковской деревни Кирово 03.08.2023, 13:350 «Зверьё моё»: Котопёс, или Как приручить дикую кошку. ВИДЕО
03.08.2023, 13:252 Новое кафе «Альма» в Финском парке: Гельдт, трдельники и открыточные виды 03.08.2023, 13:240 Арбузы и дыни в России подорожали на 30% 03.08.2023, 13:140 Заблудившиеся в палкинском лесу пенсионеры оказались семейной парой 03.08.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
03.08.2023, 12:570 Грузовик с полуприцепом опрокинулся в Гдовском районе 03.08.2023, 12:480 Пушкинские экслибрисы для приватных и публичных библиотек экспонирует «Михайловское» 03.08.2023, 12:400 Актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни 03.08.2023, 12:300 Молодого человека из Палкинского района осудили за случайное убийство собутыльника
03.08.2023, 12:190 Остановись - поклонись 03.08.2023, 12:100 ФК «Псков» Vs «Луки-Энергия» в борьбе за Кубок России. ФОТОРЕПОРТАЖ 03.08.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» про фестиваль «Наше море» 03.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 августа
03.08.2023, 11:560 «Ядерный гриб» напугал жителей Казани 03.08.2023, 11:480 Пропавших в палкинском лесу пенсионеров нашли спасатели 03.08.2023, 11:390 Серия сообщений о «минировании» больниц и детсадов прошла по Пскову 03.08.2023, 11:260 «Сообразим на троих»: Смещенный акцент выборов, сказка про белого бычка и «Где ты, побратим?» 
03.08.2023, 11:180 Знакомство с пчелиным семейством ждет псковичей 12 августа 03.08.2023, 11:073 Вандалы сломали скамейки на Сиреневом бульваре в Пскове 03.08.2023, 10:571 Крупный бизнес в Псковской области нарастил объем кредитов на 41% 03.08.2023, 10:480 «Беседка»: «Наше море» позитива, музыки и уха-рекордсменка
03.08.2023, 10:432 Юрист рассказала, за какие медуслуги придется доплачивать с 1 сентября 03.08.2023, 10:330 Сбербанк подвел итоги деятельности за первое полугодие 2023 года 03.08.2023, 10:190 Дерево упало на улице Вокзальной в Пскове. ФОТО 03.08.2023, 10:100 Собак привлекли к поискам трех пенсионеров в лесах Псковской области
03.08.2023, 10:011 Трех детей доставили в больницу в результате утреннего ДТП на Завеличье 03.08.2023, 09:520 Псковская аккордеонистка стала победительницей двух международных конкурсов 03.08.2023, 09:411 Сергей Вострецов: За последние 30 лет Европа российским туристам уже поднадоела 03.08.2023, 09:300 «Госуслуги» стали отображать купленные железнодорожные билеты
03.08.2023, 09:150 Оборот розничной торговли в России в июне вырос на 10% 03.08.2023, 09:000 Сотрудники IT-сферы со средним образованием могут получить отсрочку от армии 03.08.2023, 08:450 Псковичи стали чаще искать подработку - опрос 03.08.2023, 08:292 В АТОР рассказали о сокращении турпотока в Европу на 90%
03.08.2023, 08:130 Росреестр попросят рассудить дачников 03.08.2023, 07:590 «Зверьё моё»: Котопёс, или Как приручить дикую кошку 03.08.2023, 07:530 Невельчане украшают фигуру улитки на различные праздники. ФОТО 03.08.2023, 07:300 О самом опасном месте для покупки арбуза предупредила нутрициолог
03.08.2023, 07:190 Назван способ купить товары для школы на 25% дешевле 03.08.2023, 07:000 Куда пожаловаться на самокатчика-нарушителя, объяснили эксперты 02.08.2023, 22:190 Свыше 3,5 тысяч человек посетили матч на Кубок России в Пскове 02.08.2023, 22:140 Динамичной и быстрой назвал игру главный тренер команды «Луки-Энергия»
02.08.2023, 22:000 В Россию в первом полугодии 2023 года стали чаще приезжать иностранцы 02.08.2023, 21:550 Главный тренер ФК «Псков» о матче: Достойно играли с сильным соперником 02.08.2023, 21:400 Об особенностях системы «Честный знак» напомнили псковским предпринимателям 02.08.2023, 21:360 Очередной «гриб-богатырь» обнаружили в гдовском лесу. ФОТО
02.08.2023, 21:210 Концерт в честь юбилея Псково-Печерского монастыря пройдёт в Зелёном театре 02.08.2023, 21:080 Команда «Луки-Энергия» обыграла «Псков» в борьбе за Кубок России. ФОТО 02.08.2023, 21:000 Курсанты-первокурсники проходят обучение на учебной базе в Псковском районе 02.08.2023, 20:540 Вещи к школе для детей из Херсонской области собирают псковичи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru