Общество

Активисты ТОСа в Усвятском районе встретили губернатора песнями. ВИДЕО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с активистами территориального общественного самоуправления «Светлый путь» в рамках рабочей поездки в Усвятский район сегодня, 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Активисты ТОСа встретили губернатора душевными песнями. Стоит отметить, что с момента создания ТОС «Светлый путь» уже получил гранты на реализацию пяти проектов, четыре из них уже воплощены в жизнь.

Также в рамках рабочей поездки глава региона провел рабочую встречу с активом муниципалитета.

Помимо этого, он проконтролировал ход ремонтных работ в Усвятском районом центре культуры.