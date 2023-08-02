Культура

Ремонт в Усвятском районом центре культуры закончат до конца августа

Ход ремонтных работ в Усвятском районом центре культуры проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда сегодня, 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нам осталось завершить фасад и сделать внутреннюю отделку, до конца месяца работы закончатся», - заверил губернатора представитель подрядчика.

Отметим, в 2022 году объект был включен в сводную заявку Псковской области на финансирование в 2023 году в рамках мероприятия национального проекта «Культура» и был поддержан; выделено 10 млн 276 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 10 млн 72 тысячи рублей, средства областного бюджета – 101 тысяча рублей, средства местного бюджета – 102 тысячи рублей.