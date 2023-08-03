Общество

Лифты обновят в здании социального фонда в Пскове

Капитальный ремонт лифтового оборудования в здании отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области планируют завершить до 6 февраля 2024 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит провести подготовительные, общестроительные и отделочные, электромонтажные, демонтажные и монтажные, а также пуско-наладочные работы. Провести оценку соответствия лифта в форме полного технического освидетельствования; осуществить работы, связанные с приемкой со стороны Ростехнадзора. Получение декларации о соответствии лифта должно быть выполнено с момента заключения государственного контракта по 22 декабря 2023 года.

Подрядчика определят 14 августа.

Капитальный ремонт заказал Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области (сегодня - отделение Социального фонда России по Псковской области). Начальная цена контракта - 3 млн 88 тысяч 281 рубль. Источник финансирования – бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Объект находится по адресу: Псковская область, Псков, улица Петровская, дом №53.