Общество

Михаил Ведерников оценил принципиальный подход к работе администрации Великолукского района

За активное участие в жизни муниципалитета поблагодарил команду Великолукского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с активом сегодня, 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Спасибо за принципиальный подход, внимание к проблемным вопросам, четкий качественный контроль подрядчиков, которые выполняют все в срок. Также вы активно участвуете в различных программах», - подчеркнул Михаил Ведерников и призвал актив не расслабляться и продолжать работу в том же духе.

Кроме того, глава региона отметил работу территориальных общественных самоуправлений Великолукского района.