Общество

Установлена предварительная причина пожара в многоэтажке на Завеличье

Предварительная причина пожара в квартире дома на улице Генерала Маргелова в Пскове - короткое замыкание электропроводки в настольной лампе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Напомним, квартира в доме на улице Генерала Маргелова горела в Пскове утром 4 апреля. В ведомство о пожаре сообщили в 8:39, возгорание произошло в квартире на 8 этаже многоквартирного дома.

Пострадавших нет. Эвакуировано 15 человек, из них 3 ребенка.