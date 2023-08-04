Общество

Более 70 км побережья в Псковской области очистили от мусора

Мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» продолжаются на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В экологических субботниках приняли участие более 1,7 тысячи человек практически из всех районов области. Сотрудники администраций муниципальных образований совместно с представителями образовательных учреждений, организаций и волонтерами очистили от мусора 73 километра берегов рек и озер.

Акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».