Общество

Фотофакт: Четыре лежака исчезли с набережной в Пскове

Четыре лежака исчезли с набережной в Пскове, фотографию Псковской Ленте Новостей прислал местный житель.

«Исчезло четыре шезлонга с набережной, остались только следы и отверстия от крепежей», – написал местный житель.

В сообществе «Жесть по-Псковски» социальной сети «ВКонтакте» псковичи также заметили исчезновение лежаков. «Такие кайфовые лежаки были. Сейчас же и остальные упрут. Нужно напрячь полицию, выследить по камерам», – обратился Виталий Иванов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Пскова, лежаки с набережной увезли на ремонт.