Мужчины из регионов СЗФО тратят на украшения и подарки женщинам более 15% своего дохода

Эксперты аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какая доля зарплаты может уходить на подарки женщинам. Мужчины Петербурга оказались на 7 месте по щедрости.
Аналитики сопоставили медианные значения зарплат и траты мужчин на женские украшения в разных городах России на основе среднего чека в магазинах сети SOKOLOV и узнали, жители каких регионов самые расточительные. По данным исследования, лидером стал Саратов — мужчины из этого города тратят на ювелирные украшения для своих женщин практически пятую часть зарплаты (18,5%). На второй строчке — Ростов-на-Дону, где доля трат составила 17,9%. Третье место занял Ярославль (17,6%). В десятку самых щедрых также вошел Омск (16,1%) и Волгоград (16%), Челябинск (15,9%), Петербург (15,6%), Воронеж (15,4%), Казань (15%), Самара (14,7%).
А вот меньше всего тратят на ювелирные украшения мужчины из Красноярска — в среднем только 11,6% от средней зарплаты в регионе. В среднем по России этот показатель составляет 17%. При этом мужчины из регионов СЗФО в среднем тратят на украшения и подарки своим женщинам до 16,3% своего дохода.
В ходе исследования аналитики сравнили зарплаты специалистов из разных профессиональных сфер с расходами на женские украшения. Оказалось, что самую большую долю от зарплаты на подарки девушкам тратят менеджеры по продажам (24,4%), продавцы (24,3%) и специалисты в сфере услуг (21,3%). Их средние зарплаты, по данным hh.ru, самые низкие по стране — менее 40 000 рублей.
Самые незначительные расходы на украшения у специалистов в сфере инвестиций и консалтинга — они тратят на ювелирные украшения для женщин только десятую часть зарплаты (10,2%). Представители высшего и среднего звена оказались на втором месте с долей трат в 10,3%, на третьем месте — нефтяники и горняки (11,2%). Пятерку замыкают логисты (11,4%) и работники аграрного сектора (11,7%).
Согласно данным SOKOLOV, мужчины стали активнее покупать женские ювелирные украшения: за первые шесть месяцев 2023 года продажи украшений, купленных мужчинами, выросли в 2,2 раза, а средний чек увеличился на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Чаще всего мужчины покупают женщинам кольца (34%), серьги (29%) и подвески (13%). Самым популярным металлом стало серебро — на него пришлось 60% от всех продаж. На втором месте — красное золото (26%), затем — белое золото (11%).
Траты жителей разных городов на женские ювелирные украшения*
|
№
|
Город
|
Медиана предлагаемой зарплаты
|
Средний чек на украшения
|
Процент трат от зарплаты на украшения
|
1
|
Саратов
|
46 096
|
8 528
|
18,5%
|
2
|
Ростов-на-Дону
|
50 000
|
8 965
|
17,9%
|
3
|
Ярославль
|
45 141
|
7 948
|
17,6%
|
4
|
Омск
|
45 517
|
7 340
|
16,1%
|
5
|
Волгоград
|
45 005
|
7 217
|
16%
|
6
|
Челябинск
|
50 000
|
7 956
|
15,9%
|
7
|
Санкт-Петербург
|
63 826
|
9 938
|
15,6%
|
8
|
Воронеж
|
49 819
|
7 680
|
15,4%
|
9
|
Казань
|
50 000
|
7 491
|
15%
|
10
|
Самара
|
50 000
|
7 353
|
14,7%
|
11
|
Екатеринбург
|
55 000
|
7 631
|
13,9%
|
12
|
Краснодар
|
54 879
|
7 611
|
13,9%
|
13
|
Тюмень
|
55 000
|
7 516
|
13,7%
|
14
|
Новосибирск
|
53 871
|
7 114
|
13,2%
|
15
|
Уфа
|
55 538
|
7 127
|
12,8%
|
16
|
Москва
|
75 822
|
9 578
|
12,6%
|
17
|
Иркутск
|
59 535
|
7 356
|
12,4%
|
18
|
Пермь
|
49 540
|
5 874
|
11,9%
|
19
|
Красноярск
|
54 687
|
6 357
|
11,6%
|
20
|
Россия
|
49 683
|
8 463
|
17%