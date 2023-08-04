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Общество

Мужчины из регионов СЗФО тратят на украшения и подарки женщинам более 15% своего дохода

05.08.2023 11:02|ПсковКомментариев: 0

Эксперты аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какая доля зарплаты может уходить на подарки женщинам. Мужчины Петербурга оказались на 7 месте по щедрости.

Аналитики сопоставили медианные значения зарплат и траты мужчин на женские украшения в разных городах России на основе среднего чека в магазинах сети SOKOLOV и узнали, жители каких регионов самые расточительные. По данным исследования, лидером стал Саратов — мужчины из этого города тратят на ювелирные украшения для своих женщин практически пятую часть зарплаты (18,5%). На второй строчке — Ростов-на-Дону, где доля трат составила 17,9%. Третье место занял Ярославль (17,6%). В десятку самых щедрых также вошел Омск (16,1%) и Волгоград (16%), Челябинск (15,9%), Петербург (15,6%), Воронеж (15,4%), Казань (15%), Самара (14,7%).

А вот меньше всего тратят на ювелирные украшения мужчины из Красноярска — в среднем только 11,6% от средней зарплаты в регионе. В среднем по России этот показатель составляет 17%. При этом мужчины из регионов СЗФО в среднем тратят на украшения и подарки своим женщинам до 16,3% своего дохода.

В ходе исследования аналитики сравнили зарплаты специалистов из разных профессиональных сфер с расходами на женские украшения. Оказалось, что самую большую долю от зарплаты на подарки девушкам тратят менеджеры по продажам (24,4%), продавцы (24,3%) и специалисты в сфере услуг (21,3%). Их средние зарплаты, по данным hh.ru, самые низкие по стране — менее 40 000 рублей.

Самые незначительные расходы на украшения у специалистов в сфере инвестиций и консалтинга — они тратят на ювелирные украшения для женщин только десятую часть зарплаты (10,2%). Представители высшего и среднего звена оказались на втором месте с долей трат в 10,3%, на третьем месте — нефтяники и горняки (11,2%). Пятерку замыкают логисты (11,4%) и работники аграрного сектора (11,7%).

Согласно данным SOKOLOV, мужчины стали активнее покупать женские ювелирные украшения: за первые шесть месяцев 2023 года продажи украшений, купленных мужчинами, выросли в 2,2 раза, а средний чек увеличился на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Чаще всего мужчины покупают женщинам кольца (34%), серьги (29%) и подвески (13%). Самым популярным металлом стало серебро — на него пришлось 60% от всех продаж. На втором месте — красное золото (26%), затем — белое золото (11%).

Траты жителей разных городов на женские ювелирные украшения*

 

Город

Медиана предлагаемой зарплаты

 

Средний чек на украшения

Процент трат от зарплаты на украшения

1

Саратов

46 096

8 528

18,5%

2

Ростов-на-Дону

50 000

8 965

17,9%

3

Ярославль

45 141

7 948

17,6%

4

Омск

45 517

7 340

16,1%

5

Волгоград

45 005

7 217

16%

6

Челябинск

50 000

7 956

15,9%

7

Санкт-Петербург

63 826

9 938

15,6%

8

Воронеж

49 819

7 680

15,4%

9

Казань

50 000

7 491

15%

10

Самара

50 000

7 353

14,7%

11

Екатеринбург

55 000

7 631

13,9%

12

Краснодар

54 879

7 611

13,9%

13

Тюмень

55 000

7 516

13,7%

14

Новосибирск

53 871

7 114

13,2%

15

Уфа

55 538

7 127

12,8%

16

Москва

75 822

9 578

12,6%

17

Иркутск

59 535

7 356

12,4%

18

Пермь

49 540

5 874

11,9%

19

Красноярск

54 687

6 357

11,6%

20

Россия

49 683

8 463

17%

 

Теги: #доходы #украшения
Источник: Псковская Лента Новостей
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