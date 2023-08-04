Общество

Грозы и жара до +33 градусов ожидаются в Псковской области 6 августа

Переменная облачность ожидаются на территории Псковской области 5 августа. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе ночью в большинстве районов, днем местами будут кратковременные дожди, местами грозы.

Прогнозируется ветер юго-восточных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывы от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +14 до +19 градусов, днем воздух прогреется от +28 до +33 градусов.

Атмосферное давление будет низким.