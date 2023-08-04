Общество

Минтранс рассказал, какие возможности будут у любительских дронов

Любительские беспилотники смогут летать в городах и других населенных пунктах России в специальных отведенных для этого зонах, сообщил журналистам в субботу на «Архипелаге 2023» в Новосибирске замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик.

«Любительские дроны смогут (летать – ред.). Будут специальные зоны выделены в каждом городе и населенном пункте. При желании местных администраций, они будут обращаться в Минтранс – мы будем устанавливать определенные зоны в каждом городе, где можно будет летать на дронах», - сказал он.

Замминистра также добавил, что в целом с 1 сентября текущего года и с 1 марта 2024 года будут значительно упрощены правила использования любительских дронов и беспилотников для сельского хозяйства, пишет РИА Новости.