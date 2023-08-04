Общество

Акция по культуре общения с книгой прошла в псковских учреждениях УФСИН

Акция по культуре общения с книгой и ремонту ветхих библиотечных изданий прошла в учреждениях УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

По инициативе сотрудников воспитательных отделов провели мероприятия, целью которых является организация полезного досуга граждан, находящихся в местах лишения свободы, их приобщение к чтению, а также работа по сохранению и приведению в порядок книжного фонда библиотек исправительных колоний и следственных изоляторов.

Библиотеки в пенитенциарных учреждениях пользуются большой популярностью среди осужденных. В этой связи в каждом подразделении организовали дни работы с книгами. Сюда входят не только тематические вечера в честь поэтов и писателей, но и ремонт изданий: подклейка страниц, форзацев, изготовление переплетов. Отбывающие наказание активное включаются в эту деятельность, возвращая «бумажным друзьям» аккуратный внешний вид.

«Данные мероприятия находят большой отклик у осужденных, многие из которых являются постоянными читателями библиотек. Стартовала акция в СИЗО-1 г. Пскова, объединив все учреждения. Цель носит не только воспитательный характер, но и направлена на бережное отношение к книгам. Ведь в местах лишения свободы этот атрибут культуры и всестороннего развития для многих является наставником, советчиком и даже учителем», - отметил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными областного УФСИН Андрей Элькин.

В настоящее время библиотечный фонд учреждений УФСИН России по Псковской области насчитывает более 54 тысяч экземпляров. Значительная часть из них –русская классика. Далее следует литература религиозного содержания и издания по юриспруденции. Также имеются книги со шрифтом Брайля. Все издания подобраны с учетом положительного воздействия на осужденных.