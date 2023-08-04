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Белых цапель заметили на реке Пскове. ФОТО

Белых цапель заметили на реке Пскове в Пскове. Снимки в редакцию Псковской Ленты Новостей 6 августа прислал читатель.

Фотографии сделаны на реке Пскове вблизи Инженерного моста. Ранее белых цапель замечали в Финском парке.

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Напомним, большая белая цапля - крупная околоводная птица семейства цаплевых, распространенная в теплых умеренных и тропических широтах как западного, так и восточного полушария. Живет она вдоль различных водоемов как на морском побережье, так и внутри континента: заболоченных низинах, поймах и берегах рек, пресных и соляных озерах, эстуариях и мангровых зарослях. Кроме того, ее можно увидеть в сельскохозяйственных угодьях, открытых полях, рисовых посадках и вдоль дренажных канав. Охотится цапля на мелководье или на суше.

Ранее сообщалось, что на реке Пскове поселилась пара краснокнижных птиц.