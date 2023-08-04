Общество

Трудовых свершений и жизненных успехов пожелал железнодорожникам Александр Котов

Работников и ветеранов железнодорожного транспорта от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично с профессиональным праздником поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«День железнодорожника – праздник огромной профессиональной команды, состоящей из высококлассных специалистов, работающих на общий результат, при этом осознающих свою личную ответственность за его достижение. Железнодорожники с большим уважением относятся к своему делу, неслучайно в отрасли так ценят корпоративные традиции, чтут профессиональные династии, передают мастерство от опытных наставников молодым специалистам», - отметил Александр Котов.

Одновременно с этим, продолжил спикер регионального парламента, РЖД активно внедряет в свою работу современные цифровые технологии и новые формы обслуживания пассажиров, модернизирует подвижной состав, расширяет маршрутную сеть. По мнению Александра Котова, именно благодаря этому грамотному сочетанию традиций и новаторства железнодорожный транспорт с каждым годом становится всё более комфортным и безопасным.

«От всей души благодарю руководство Октябрьской железной дороги за конструктивное сотрудничество с регионом, а всех псковских железнодорожников – за слаженную и надёжную работу. Желаю работникам железных дорог здоровья, благополучия, жизненных успехов и новых трудовых свершений!» - заключил Александр Котов.