Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Снова в школу. ЛОНГРИД
Кружки и секции в Пскове
Господин Рейтингомер
Купе-кроссовер Geely Tugella
Интересные места отдыха в Псковской области
«Леди Баг»: розыгрыш билетов
самое время для ремонта
Топ уютных летних террас Пскова
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
«Истфакт» Княгиня Ольга
университет профсоюзов
чем полезен нацпроект «Культура»
удмуртская ведьма
как поддерживают псковских врачей
 
 
 
ещё Общество 04.08.2023 09:090 Маткапитал-2023: как получить и куда потратить 06.08.2023 12:150 По случаю 700-летия Гдова жителей района отметили региональными наградами 06.08.2023 11:550 Врач перечислила основные причины появления мешков под глазами 06.08.2023 11:360 Трудовых свершений и жизненных успехов пожелал железнодорожникам Александр Котов 06.08.2023 11:170 Грибники жалуются на червивые боровики в Псковском районе 06.08.2023 10:590 Белых цапель заметили на реке Пскове. ФОТО
 
 
 
Самое популярное 03.08.2023 10:434 Юрист рассказала, за какие медуслуги придется доплачивать с 1 сентября 03.08.2023 10:011 Трех детей доставили в больницу в результате утреннего ДТП на Завеличье 04.08.2023 12:369 Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов досрочно вышел на свободу 02.08.2023 11:094 Торжественный митинг в честь Дня ВДВ состоялся в Пскове. ФОТО 02.08.2023 09:131 Назад в 90-е: как псковичи продали квартиру и с «боем» вывозили вещи
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Трудовых свершений и жизненных успехов пожелал железнодорожникам Александр Котов

06.08.2023 11:36|Псков

Работников и ветеранов железнодорожного транспорта от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично с профессиональным праздником поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания 

«День железнодорожника – праздник огромной профессиональной команды, состоящей из высококлассных специалистов, работающих на общий результат, при этом осознающих свою личную ответственность за его достижение. Железнодорожники с большим уважением относятся к своему делу, неслучайно в отрасли так ценят корпоративные традиции, чтут профессиональные династии, передают мастерство от опытных наставников молодым специалистам», - отметил Александр Котов. 

Одновременно с этим, продолжил спикер регионального парламента, РЖД активно внедряет в свою работу современные цифровые технологии и новые формы обслуживания пассажиров, модернизирует подвижной состав, расширяет маршрутную сеть. По мнению Александра Котова, именно благодаря этому грамотному сочетанию традиций и новаторства железнодорожный транспорт с каждым годом становится всё более комфортным и безопасным. 

«От всей души благодарю руководство Октябрьской железной дороги за конструктивное сотрудничество с регионом, а всех псковских железнодорожников – за слаженную и надёжную работу. Желаю работникам железных дорог здоровья, благополучия, жизненных успехов и новых трудовых свершений!» - заключил Александр Котов.

Теги: #псковское областное собрание #железная дорога
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы внедрение дизайн-кода на всей территории Псковской области?
В опросе приняло участие 185 человек
06.08.2023, 12:510 Воду отключат в псковской деревне Писковичи из-за аварии на сетях 06.08.2023, 12:330 Силы ПВО ликвидировали беспилотник на подлете к Москве 06.08.2023, 12:150 По случаю 700-летия Гдова жителей района отметили региональными наградами 06.08.2023, 11:550 Врач перечислила основные причины появления мешков под глазами
06.08.2023, 11:360 Трудовых свершений и жизненных успехов пожелал железнодорожникам Александр Котов 06.08.2023, 11:170 Грибники жалуются на червивые боровики в Псковском районе 06.08.2023, 10:590 Белых цапель заметили на реке Пскове. ФОТО 06.08.2023, 10:380 Подрядчика обяжут ускорить исправление недочетов на гдовской набережной
06.08.2023, 10:192 Производителям в РФ начнут возмещать 100% расходов на перевозку молока на экспорт 06.08.2023, 10:000 Жительница Пскова «одолжила» мошеннику 20 тысяч рублей 06.08.2023, 09:411 Фундамент новой школы закладывают в Гдове 06.08.2023, 09:242 Эксперт предупредила о возможном повышении платежей за ЖКХ
06.08.2023, 09:000 День железнодорожника отмечают в России 6 августа 05.08.2023, 22:000 Об особенностях работы компаса рассказали псковичам 05.08.2023, 21:411 Псковичи перевели мошенникам более 350 тысяч рублей 05.08.2023, 21:180 Назван витамин, который может снизить риск ОРВИ у ребенка
05.08.2023, 20:570 Россиянин сделал своей возлюбленной предложение и утонул 05.08.2023, 20:350 Акция по культуре общения с книгой прошла в псковских учреждениях УФСИН 05.08.2023, 20:100 Псковский футбольный клуб победил «ГУОР-Карелию» в Петрозаводске 05.08.2023, 20:010 Певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске
05.08.2023, 19:430 О монограмме Иисуса Христа рассказали в Псковском музее 05.08.2023, 19:210 Росалкорегулирование будет вести реестр изготовителей пива 05.08.2023, 19:000 Россиян предупредили, что категорически нельзя делать при солнечных ожогах 05.08.2023, 18:410 Полицейские продолжают разыскивать глухонемого псковича
05.08.2023, 18:180 Минтранс рассказал, какие возможности будут у любительских дронов 05.08.2023, 18:050 Владимир Кузь: Гдов с каждым годом становится все краше  05.08.2023, 17:400 Множество белых грибов обнаружили в окрестностях Пскова. ФОТО 05.08.2023, 17:230 Работающим удаленно женщинам в декрете предложили сохранить пособие
05.08.2023, 17:000 Эксперты дали рекомендации для поездок на автомобиле в жару 05.08.2023, 16:371 Мировой рекорд по количеству приготовленной ухи зафиксировали на фестивале «Наше море» в Гдовском районе 05.08.2023, 16:200 Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске 05.08.2023, 16:000 Михаил Ведерников поздравил Гдов с 700-летием с момента первого упоминания в летописи
05.08.2023, 15:410 Стоимость ремонта квартир в России выросла на 10-15% за год 05.08.2023, 15:200 Грозы и жара до +33 градусов ожидаются в Псковской области 6 августа 05.08.2023, 15:000 Два автомобиля Renault столкнулись в Гдове 05.08.2023, 14:400 Ремонт улицы Харченко начали в Пскове
05.08.2023, 14:180 Более 130 укусов клещей зафиксировали за неделю в Псковской области 05.08.2023, 13:540 Названы опасные для здоровья упражнения в спортзале 05.08.2023, 13:300 Два человека пострадали в результате ДТП в Пыталовском районе 05.08.2023, 13:050 Врач предупредила о пяти настораживающих симптомах в полости рта
05.08.2023, 12:400 «Делай, что можешь»: памятникам Гремячей горы не дадут разрушиться 05.08.2023, 12:180 Россиянам назвали способ безопасно купить автомобиль с пробегом из-за границы 05.08.2023, 12:000 Пенсионер пропал в Порховском лесу 05.08.2023, 11:400 Россиянам раскрыли секрет надежного пароля
05.08.2023, 11:200 День Почаевской иконы Божией Матери отмечают православные 5 августа 05.08.2023, 11:020 Мужчины из регионов СЗФО тратят на украшения и подарки женщинам более 15% своего дохода 05.08.2023, 10:410 Неизвестный сбил пешехода в Псковском районе 05.08.2023, 10:230 В Госдуме назвали условие, при котором дачник может получить миллион
05.08.2023, 10:030 Рекордное количество ухи варят на фестивале «Наше море» в Гдовском районе 05.08.2023, 09:421 Четырёх котят выкинули в пластиковой пятилитровой бутылке в Локне 05.08.2023, 09:200 Температура Мирового океана установила новый рекорд 05.08.2023, 09:000 Десять лет исполнилось с убийства священника Павла Адельгейма в Пскове 5 августа
04.08.2023, 22:000 Самого лояльного пассажира псковской «Ласточки» поздравили в Петербурге 04.08.2023, 21:400 Более 200 жителей Псковской области посмотрели летом «правильное кино» 04.08.2023, 21:200 Фотофакт: Четыре лежака исчезли с набережной в Пскове 04.08.2023, 21:202 Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль
04.08.2023, 21:000 Три совета на случай жаркой погоды дал терапевт 04.08.2023, 20:440 Администрацию Куньи обязали сделать освещение на городской дороге 04.08.2023, 20:400 Центр культурного развития в Острове-2 планируют достроить к декабрю 04.08.2023, 20:300 В России повысили штрафы авиакомпаниям за задержку рейсов
04.08.2023, 20:200 Кошки без микрочипов не смогли выехать из РФ через границу в Псковской области 04.08.2023, 20:000 Налоговая усовершенствует модель взаимодействия с населением 04.08.2023, 19:474 Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников 04.08.2023, 19:400 День открытых дверей прошел в псковском ДОСААФ
04.08.2023, 19:200 Новые группы открылись в детсаду «Рябинушка» в Псковском районе 04.08.2023, 19:010 «Чай втроем»: Елена Косенкова о куклах, качестве тканей и силе слабого пола. ВИДЕО 04.08.2023, 19:000 Мост через реку Идрянка в Себежском районе ремонтируют с опережением графика 04.08.2023, 18:450 Двух сотрудников плюсского комбината приняли на работу с нарушением закона
04.08.2023, 18:300 Футуристичный саунд группы «Меджикул» услышат гости фестиваля «Наше море» 04.08.2023, 18:180 «Дабришутинг»: Скрепные игрушки, парковочные битвы и «Славянский базар» по-псковски. ВИДЕО 04.08.2023, 18:170 Пропавшего в мае мужчину со шрамом на голове ищут в Пскове 04.08.2023, 18:150 Кражу дорожной сумки у иностранца раскрыли в Себеже
04.08.2023, 18:100 «Воевода Шуйский»: история Покровского угла и новое в программе праздника 04.08.2023, 18:043 Определен пул отечественных автомобилей для российских чиновников 04.08.2023, 18:000 Россиянам запретили менять «управляйку» чаще одного раза в год 04.08.2023, 17:520 Две популярные фолк-группы выступят на фестивале «Железный град» в Изборске
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru