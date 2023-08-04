Трудовых свершений и жизненных успехов пожелал железнодорожникам Александр Котов

Работников и ветеранов железнодорожного транспорта от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично с профессиональным праздником поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Одновременно с этим, продолжил спикер регионального парламента, РЖД активно внедряет в свою работу современные цифровые технологии и новые формы обслуживания пассажиров, модернизирует подвижной состав, расширяет маршрутную сеть. По мнению Александра Котова, именно благодаря этому грамотному сочетанию традиций и новаторства железнодорожный транспорт с каждым годом становится всё более комфортным и безопасным.
«От всей души благодарю руководство Октябрьской железной дороги за конструктивное сотрудничество с регионом, а всех псковских железнодорожников – за слаженную и надёжную работу. Желаю работникам железных дорог здоровья, благополучия, жизненных успехов и новых трудовых свершений!» - заключил Александр Котов.