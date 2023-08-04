Общество

Начинается видеотрансляция премьеры «Летопись воинской славы Псковской земли»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию премьеры программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Региональное отделение Российского военно-исторического общества и Псковский музей-заповедник запускают на частоте 102.6 FM совместный проект «Летопись воинской славы Псковской земли». Это программа о героях и битвах, о славных страницах богатой военной истории Псковщины.

Первый выпуск ведущие программы - Олег Добрынин и Максим Колпаков (начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника, кандидат исторических наук) - посвятили Довмонту Псковскому. Как литовский князь оказался в Пскове? Каково его место и роль в истории нашего города? За что он полюбился псковичам? Сколько побед одержал Довмонт? Существуют ли его достоверные изображения? И как память о Довмонте увековечена в гербе Псковской области?

Об этом и многом другом — в эфире.