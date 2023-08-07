Общество

Свыше четырех тысяч человек умерло в Псковской области с начала года

С января по май 2023 года в Псковской области родилось 1747 человек, умерло 4275 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Общий коэффициент рождаемости увеличился на 1,4% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 7,2 человека на каждую тысячу населения. Общий коэффициент смертности по области уменьшился на 12,9% и составил 17,6 умерших на каждую тысячу населения.

В целом по области число умерших в 2,4 раза превысило число родившихся, в городах и поселках городского типа – в 2,1, на селе – в 3,5 раза (в январе-мае 2022 года соответственно – в 2,9; 2,6; 3,6 раза).