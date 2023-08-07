Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» про облик Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня мы обсудим тему, которая с первого взгляда может показаться незначительной. Однако наличие или отсутствие комплексного плана оформления города формирует его облик перед жителями и туристами. Комплексный план оформления – это и не Генплан, и не дизайн-код. Но в тоже время это все перечисленное вместе. Когда есть план оформления города хотя бы на среднесрочную перспективу, тогда городской облик застрахован от появления пестрых вывесок, безвкусных малых архитектурных форм и инсталляций, щедрых подарков от благотворителей, которые пальцем показывают, где подарок должен стоять, даже если он там не очень вписывается в ландшафт. Этот план тем более нужен в исторической части города, который претендует на звание туристического. Он в Пскове есть? Или почему его нет? Как так получается, что каждый следующий градоначальник забывает про то, что делал предыдущий, и начинает оформлять город по своему вкусу? Есть ли в Пскове главный архитектор и чем он занимается? Где Градостроительный совет и мнения экспертов? В этих и других вопросах ведущая Любовь Кузнецова сегодня будет разбираться с экспертами.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена