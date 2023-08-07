Общество

Товары почти на 180 млн рублей арестовали на границе в Псковской области за полгода

Псковские таможенники в первом полугодии 2023 года возбудили 33 уголовных дела и 3 525 дел об административных правонарушениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В отношении конкретных лиц возбудили 21 уголовное дело, что составило 64% от общего количества возбужденных уголовных дел. 19 уголовных дел, после возбуждения и проведения неотложных следственных действий, направлены в иные следственные органы для дальнейшего расследования.

«Псковская таможня работает с представителями других ведомств в тесном сотрудничестве. Во взаимодействии с коллегами управления ФСБ России по Псковской области и УМВД по Псковской области возбуждено 8 уголовных дел, два из них – в отношении групп лиц по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных организаций с использованием подложных документов на сумму свыше 60 млн рублей и одно – по контрабанде наркотиков в составе организованной преступной группы», – рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

Как отметили в ведомстве, количество возбужденных дел об административных правонарушениях выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%. На рост повлияло существенное увеличение пассажиропотока граждан Украины и Молдовы, пересекающих границу Российской Федерации. Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении физических лиц, составило 2 382, что на 87% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Таможней вынесены решения о назначении административных штрафов на сумму более 131 млн рублей, сумма средств, поступивших на счета по рассмотренным делам об административных правонарушениях, превысила 50 млн рублей.

89% административных правонарушений приходится на выявление нарушений в области таможенных правил. 75% от общего количества возбужденных дел составляют общественно-опасные правонарушения (по статье 16.1-16.4 КоАП России).

За шесть месяцев изъяли и арестовали товаров, являющихся вещественными доказательствами, по 711 делам об административных правонарушениях, их общая стоимость превысила 178 млн рублей.